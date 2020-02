Polícia encontra R$ 52 mil em casa de homem que se suicidou

No sábado (22), um agricultor de 59 anos foi encontrado morto na casa onde morava na zona rural de Riversul. De acordo com informações o homem cometeu suicídio através De enforcamento.

A Polícia Militar compareceu ao local e preservou a cena do suicídio. Ainda segundo informações das autoridades locais, a Polícia Técnico Científica foi acionada para realizar a perícia e ao vistoriar a casa encontraram dentro do forno do fogão três pacotes plásticos contendo várias cédulas de dinheiro.

Os peritos então avisaram os policiais militares e a família sobre o dinheiro encontrado e assim foi feito a contabilidade do montante. Havia mais de R$52 mil em dinheiro que foi apreendido e encaminhado a delegacia.

Como a vítima não tinha herdeiros e era solteiro o dinheiro deve ser entregue a seu pai