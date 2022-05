Na madrugada desta sexta-feira (13), mais estabelecimentos comerciais foram alvos de invasão em Itapeva.

De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, o Shopping da Economia e a Galeria Segunda Mão acabaram sendo invadidos por dois adolescentes. No Shopping da Economia foi verificado apenas danos materiais no teto do estabelecimento, porém não houve furto, no entanto, na Galeria Segunda Mão o proprietário notou que houve o furto de cerca de R$ 100, de quatro caixas de som e um aparelho celular.

O ato criminoso foi descoberto ainda no momento em que os indivíduos invadiram os estabelecimentos devido os locais possuírem sistema de monitoramento.

Com as imagens dos autores do furto, os policiais conseguiram identificar os indivíduos e localizaram os jovens quando os mesmo já estavam chegando na Vila Santa Maria. Os dois foram detidos e encaminhados ao Plantão Policial.

Na delegacia os jovens um de 13 anos e outro se 15 anos, foram ouvidos e liberados para os seus responsáveis.

Horas antes do ocorrido, indivíduos com vestimenta iguais às dos adolescentes detidos também invadiram o Mino’s Supermercado depois de quebrar a vidraça da frente, porém com o disparo da sirene acabaram deixando o local sem levar nada.

*Onda de furtos e roubos assusta população*

O furto desta madrugada se junta a outros furtos mediante a arrombamento que vem tomando conta da cidade nos últimos dias.

Comerciantes estão demonstrando sua preocupação com a situação, já outros questionam a liberação dos autores dos furtos após serem detidos e pedem mais rigor da lei.

Além disso, há também uma escalada de roubos sendo divulgada nas redes sociais onde o Jardim Maringá está sendo o local mais preocupante. Na quinta-feira (12), uma internauta relatou que uma amiga acabou sendo brutalmente violentada por um homem que roubou seus pertences.

Diante de todo esse quadro a população pede uma resposta das forças de segurança da cidade e que o Poder Judiciário haja em favor da população de bem, deixando os meliantes presos.

(Vídeo em nossas redes sociais).