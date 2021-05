Polícia Civil realiza operação e prende duas pessoas por tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Itapeva através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas.

A operação contou com a participação de policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, de Itaberá e do 1° DP de Itapeva, além do Canil das guardas municipais de Itapeva e Itararé.

Em posse de ordem judicial os agentes da lei revistaram três casas em Itapeva, uma no Jardim Grajaú, uma no Jardim das Rosas e uma no Parque Longa Vida. Em duas delas foram encontradas drogas.

No total foram apreendidas 600 porções de crack, 101 porções de cocaína, 1 quilo de crack além de dinheiro em pequena espécie, característica do tráfico.

Diante dos fatos, dois indivíduos que eram investigados acabaram presos e estão a disposição da Justiça.