Na manhã desta sexta-feira (27), policiais civis da Delegacia de Polícia do Município de Itaberá deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de um homem por crime de tráfico de drogas.

Logo no início da manhã, aproximadamente 25 policiais deram início as diligências, sendo que em uma das residências vistoriadas foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente (27 porções de maconha, 174 porções de crack e 118 eppendorfs de cocaína). Também foram apreendidas 09 munições de calibre .22, além de uma carabina adaptada para disparar projéteis de arma de fogo.

Além da prisão em flagrante, outros dois homens foram conduzidos até a Delegacia de Itaberá por crime de desacato, resistência e posse de entorpecente.

A operação contou com o apoio da DIG, DISE e DDM de Itapeva, Delegacias de Polícia de Buri, Capão Bonito, Taquarivaí e Ribeirão Branco, além da Guarda Civil Municipal de Itapeva.