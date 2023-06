Na sexta-feira, 16, a Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), prendeu em flagrante um homem por pornografia infantil, em Itapetininga (SP)

A Polícia Federal deu início ao trabalho de investigação a partir de um relatório da organização não governamental NCMEC (National for Missing and Exploied Children) de combate a pedofilia internacional, com sede nos Estados Unidos, que apontou que o suspeito havia feito o upload (baixado) pelo menos 505 arquivos de material relativo a pornografia infantil em seu equipamento eletrônico.

Após apurar que o suspeito residia em Itapetininga, a Polícia Civil assumiu as investigações e, diante de todos os elementos coletados e a identificação do endereço exato do homem, a autoridade policial representou pelo Mandado de Busca e Apreensão, que foi expedido pelo Judiciário.

Com a ordem judicial em mãos, policiais civis da DDM e do Centro de Inteligência Policial, além de peritos criminais do Instituto de Criminalística, dirigiram-se até a casa do investigado e, durante a ação, que deu cumprimento ao mandado, o encontraram dormindo. Em seu quarto foi apreendido um aparelho celular que, conforme constatado pelos peritos, havia inúmeros arquivos relacionados a pornografia infantil.

Dessa forma, o homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foi autuado em flagrante delito e será responsabilizado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), consistente em adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

As investigações prosseguem e o equipamento apreendido passará por perícia.

*Assessoria de Comunicação – Polícia Civil – Sorocaba/SP*