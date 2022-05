A Polícia Civil de Itapeva, por meio da Delegacia de Investigações Gerais – DIG prendeu na manhã desta quarta-feira (18), um indivíduo de 25 anos de idade investigado pela prática de crimes contra o patrimônio.

A prisão foi realizada após investigações que apontaram a participação do suspeito em pelo menos sete furtos ocorridos em menos de dois meses na cidade.

A Polícia Civil instaurou inquérito e prossegue com as investigações no sentido de apontar eventuais comparsas e esclarecer outros crimes.

O suspeito foi preso preventivamente e permanece à disposição da Justiça.