Polícia Civil prende suspeito de estupros em Itapeva

DIG pede que possíveis vítimas do suspeito procurem a delegacia para reconhecimento.

Na manhã desta quinta-feira (08), após uma investigação conjunta da Polícia Civil de Itapeva entre DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DDM – Delegacia da Mulher, foi deflagrada a operação “Fake Love”, e foi localizado e preso temporariamente um homem de 24 anos suspeito pela prática de estupro no início do mês de agosto de 2020.

Além da prisão do investigado também foram apreendidos diversos outros objetos , dentre eles aparelhos celulares e o veículo que teria sido utilizado no crime. Quanto ao crime, a Polícia Civil acredita que possam haver outras possíveis vítimas do homem, pois durante a investigação foram obtidos elementos que apontam para possíveis praticas outros crimes.

A Polícia Civil informa que o investigado tinha como modo de agir o seguinte: conhecia mulheres, geralmente jovens ,por intermédio de uma página de uma rede social com um perfil falso – fake – e após início de diálogos ganhava a confiança das mesmas e passava a assediá-las pela rede social e por intermédio de aplicativo de mensagens para um encontro amoroso, um jantar ou algo semelhante, e após a vítima aceitar marcava se um ponto de encontro e o investigado apanhava a vítima em seu carro, e após adentrar no carro do mesmo as levava para local ermo e as violentava sexualmente, e sequencialmente “bloqueava” a vítima de acesso ao seu perfil na rede social, e em aplicativo de mensagens.

Em razão dos fatos a Polícia Civil acredita que outras vítimas que não vieram a comunicar as ocorrências em razão da vergonha e do mal sofridos, e do receio de pré julgamentos da sociedade pois a maioria das vítimas de crimes sexuais se sentem não apenas violentadas fisicamente como também psicologicamente. A Polícia Civil , por meio da DIG, esclarece que se outras mulheres se identificarem como vítimas de fatos como o investigado que procurem a DIG para eventual reconhecimento do investigado e registro dos fatos! Todo trabalho de investigação somente foi realizado graças ao total apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público locais. Por fim, ainda quanto ao homem investigado, o mesmo permanecerá preso temporariamente e à disposição da Justiça, e da Polícia Judiciária!