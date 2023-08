Na manhã desta segunda-feira (14), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG, deflagraram a operação “SP 155”, que desmantelou uma quadrilha especializada em cometer crimes de furto em residências de alto padrão.

Segundo informações da Polícia Civil, os furtadores tinham preferência por subtrair joias e objetos de alto valor, tais como roupas e bolsas de grife.

Em Itapeva, o crime de furto a residência ocorreu em fevereiro de 2023, onde uma residência situada no bairro Jardim Ferrari foi alvo dos investigados. Na ocasião a residência de uma secretária municipal foi invadida e furtada pela quadrilha.

Na época dos fatos, os furtadores ingressaram na residência enquanto os moradores estavam em viagem, e subtraíram diversos bens, entre joias e artigos de luxo, avaliados no montante aproximado de R$ 300.000,00.

Durante a investigação 5 pessoas foram identificadas, sendo quatro delas envolvidas diretamente no furto, e um joalheiro envolvido com o crime de receptação.

Na manhã de hoje, aproximadamente 60 policiais civis se reuniram e deram cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, bem como a 3 mandados de prisão preventiva. Os presos foram apresentados na sede da Delegacia Geral de Polícia da Capital e permanecem à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para a captura de outros dois indivíduos que não foram capturados.

Além das unidades pertencentes a Delegacia Seccional de Itapeva, também participaram das diligências agentes do DEIC/GOE de Sorocaba, bem como do DOPE GARRA-GER da capital.