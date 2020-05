Polícia Civil prende mulher com mais de mil porções de crack

A DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes em investigação conjunta com a Polícia Civil de Itaberá, na madrugada deste sábado (30), detiveram uma mulher de 27 anos que estava viajando de ônibus de São Paulo a Itaberá.

De acordo com os policiais, após investigações foi descoberto que uma pessoa estaria transportando drogas via transporte coletivo e com isso realizaram a operação. Com a mulher os Policiais encontraram 1003 porções de crack. A abordagem deu-se no Posto Chapadão na Rodovia Francisco Alves Negrão, entre Itapeva e Taquarivaí.

Diante dos fatos a mulher foi condizida ao Plantão Policial de Itapeva onde foi presa em flagrante.