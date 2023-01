A Polícia Civil de Itapeva deu cumprimento a dois mandados de prisão expedidos em desfavor de um homem, F.P.S., de 65 anos de idade e de uma mulher, I.R.O. de 44 anos pelo crime de favorecimento a prostituição.

Os fatos ocorreram no mês de outubro de 2022 e foram denunciados pelas mães das adolescentes, que registraram o boletim de ocorrência.

As quatro adolescentes, todas de 14 anos de idade, estudantes da Escola Municipal Luiz Gonzaga Dias Monteiro, teriam sido convencidas por uma professora a irem até uma chácara situada no Bairro de Cima, onde ocorreram os supostos abusos por parte de F.P.S.

A investigação inicial foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG e posteriormente o caso foi remetido para a Delegacia de Defesa da Mulher. Após a instauração do inquérito policial, apurou-se que a professora apresentava as adolescentes a F.P.S. e as estimulava a manter com ele contato físico de forma lasciva, em troca de dinheiro.

O delegado de polícia da DDM de Itapeva, Dr. Renato Knapp representou pela prisão preventiva dos investigados, sendo que F.P.S. foi preso na quarta-feira (11). Já a professora investigada I.R.O., foi presa por agentes da DIG de Itapeva nesta quinta-feira (12), na cidade de Sorocaba, para onde teria fugido ao saber da prisão do outro investigado.

Os investigados foram levados para a carceragem provisória do Plantão Policial de Itapeva e permanecem à disposição da Justiça.