Na tarde desta terça-feira (23), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG prenderam um jovem de 22 anos de idade, investigado pela prática de crimes de roubo a mão armada no comércio local.

De posse de um mandado de prisão preventiva os policiais civis se deslocaram até a residência do investigado, onde foi capturado e conduzido até a sede da Delegacia Especializada para prestar esclarecimentos.

O capturado também é investigado pela prática de um crime de roubo ocorrido no dia 16 de janeiro de 2023, em uma quitanda situada na Rua Sinhô de Camargo, área central. Na época dois homens, sendo que um deles portava uma arma de fogo, adentraram no estabelecimento e subtraíram o valor aproximado de R$ 4.000,00 do caixa.

O segundo crime, ocorrido no dia 19 de maio de 2023, o investigado teria roubado o valor de R$ 600,00 do caixa de uma casa de materiais de construção, situada na Rua José Basílio Araújo Ferraz, também na área central da cidade. O fato ocorreu em plena luz do dia, no período da tarde, e o roubador fugiu com o auxílio de um motociclista que o aguardava do lado de fora do comércio.

Durante as investigações do segundo roubo, o motociclista também foi identificado dias depois, durante uma abordagem realizada por policiais militares da Força Tática.

O capturado, que já possuía passagens pela polícia, foi encaminhado à carceragem do Plantão Policial de Itapeva e permanecerá à disposição da Justiça.