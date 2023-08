Na manhã desta sexta-feira (11), policiais civis do setor de investigações da Delegacia de Polícia de Itaberá prenderam um homem de 35 anos investigado por abusar sexualmente de uma criança.

Um inquérito policial foi instaurado e o Poder Judiciário expediu um mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado.

Além da prisão, os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde um aparelho celular foi apreendido. Ainda segundo os policiais que realizaram a prisão a vítima é uma criança de 4 anos.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Também participaram da diligência policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais- DIG de Itapeva.