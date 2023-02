Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil de Itapeva prendeu um homem de 59 anos de idade, acusado de ter cometido violência sexual contra uma paciente.

O acusado, que exerce a profissão de dentista na cidade de Itapeva, teve a prisão preventiva decretada após a instauração de inquérito policial pela Delegacia de Defesa da Mulher – DDM.

Conforme foi apurado em depoimento da vítima, a violência sexual teria ocorrido no interior do consultório, durante o procedimento odontológico. Os policiais relataram que há de se destacar que outros boletins de ocorrência foram registrados contra o dentista, sendo um caso no ano de 2022 e outros dois casos em 2023.

Diante dos fatos, policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva deram cumprimento a ordem judicial e encaminharam o sujeito ao Plantão Policial de Itapeva, onde o capturado permanecerá preso à disposição da Justiça.