Nesta última semana, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG prenderam um homem de 22 anos de idade investigado por ter cometido crime de homicídio consumado e homicídio tentado.

Conforme informações da Polícia Civil, o homem preso teria se envolvido em uma briga ocorrida em um bar situado no Bairro Caputera, na zona rural de Itapeva e, nessa ocasião, teria desferido golpes de faca em duas pessoas, sendo que uma delas ficou gravemente ferida e a outra morreu no local em decorrência dos ferimentos causados.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e a autoria do crime foi esclarecida, motivo pelo qual foi expedido um mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado.

O autor do crime foi indiciado, preso e conduzido até o Plantão Policial de Itapeva, onde permaneceu à disposição da Justiça.

➡️ Relembre o caso:

No dia 12 de fevereiro de 2023, por volta de 2h da madrugada, um homem foi morto e outro ficou ferido após uma briga ocorrida em um bar situado às margens da Rodovia Faustino Daniel da Silva, no bairro da Caputera, em Itapeva.

Os golpes foram desferidos por um homem que portava uma faca, instrumento que foi encontrado na cena do crime e apreendido pela Polícia Civil.

Uma das vítimas foi socorrida e conseguiu sobreviver, contudo, um homem de 43 anos de idade que foi esfaqueado na região do tórax e morreu ainda no local.

O autor das facadas conseguiu fugir antes da chegada da polícia.