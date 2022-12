Na tarde desta quinta-feira (22), policiais civis de DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva prenderam um homem de 36 anos de idade, pela prática de diversos crimes de furto.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, ele já é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio, razão pela qual foi identificado em pelo menos três crimes ocorridos no mês de dezembro do presente ano.

As investigações apontaram que ele praticou dois furtos em interior de veículos, bem como um furto a residência.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, o qual foi formalmente indiciado no inquérito policial instaurado.

O homem de 36 anos foi conduzido à carceragem do Plantão Policial de Itapeva e permanece à disposição da justiça.