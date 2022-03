Na manhã desta quinta-feira (03), homens da Polícia Civil, Militar e das Guardas Municipais de Itararé e Buri realizaram uma operação conjunta contra o tráfico de drogas em Ribeirão Branco.

De acordo com os policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itapeva, após investigações para combater o tráfico de entorpecentes em Ribeirão Branco, foi conseguido duas ordens judiciais para revistar duas residências no município.

Contando com o apoio da Polícia Militar de Ribeirão Branco e com o Canil das guardas municipais de Itararé e Buri os policiais civis revistaram as duas residências onde foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína e crack. Além disso, foi apreendido dinheiro que, de acordo com os policiais, provavelmente é oriundo do tráfico.

Os policiais ainda prenderam em flagrante um casal em uma das casas e uma mulher em outra casa.