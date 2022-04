_Apesar do trabalho da polícia, por força da Lei, suspeito pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. População estava alarmada quanto ao caso que tomou conta das redes sociais._

Na manhã desta quinta-feira (14), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG deram cumprimento a mandado de busca e apreensão criminal que resultou na prisão de um indivíduo por crime de pornografia infantil (artigo 241-B do ECA).

As investigações tiveram início após registro de boletim de ocorrência dando conta de que uma criança teria sido abordada no Jardim Europa por um homem dirigindo um veículo branco, a qual teria lhe exibido o órgão genital.

A partir disso os policiais civis conseguiram identificar o condutor do veículo, que tem 35 anos, e então deflagraram a operação para dar cumprimento a ordem judicial. Durante as buscas foram encontradas na residência do investigado vasto material digital contendo pornografia infantil.

Ao dar continuidade as diligências, também foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Os objetos foram apreendidos e enviados para a perícia.

O homem foi preso em flagrante e exibiu fiança criminal para responder o processo em liberdade.