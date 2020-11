Polícia Civil de Itapeva prendeu traficantes em Capão Bonito e Hortolândia

Nesta sexta-feira (20), policiais civis da DISE de Itapeva participaram de uma ação que prendeu duas pessoas em Capão Bonito e uma em Hortolândia, depois de investigações contra o tráfico de drogas.

As investigações perduraram pelos últimos quatro meses e resultou em sete Ordens Judiciais para revistas em residências e três Mandados de Prisão Preventiva.

Na manhã de hoje Policiais DISE juntamente com Policiais Civis de diversas Unidades da região, deram cumprimento a essas Ordens Judiciais, sendo certo que foram revistadas 6 casas na cidade de Capão Bonito/SP e dois indivíduos presos nessa cidade por Mandado de Prisão.

Na cidade de Hortolândia/SP foi revistada uma casa e preso por Mandado de Prisão um indivíduo que também foi autuado em flagrante juntamente com sua companheira devido o encontro de maconha em sua casa.