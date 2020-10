Polícia Civil de Itapeva prendeu traficante de armas em Diadema

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil de Itapeva , por meio da DIG- Delegacia de Investigações Gerais, com apoio do GOE- Grupo de Operações Especiais de Sorocaba desencadeou a operação “Corredor Negro” e realizou a prisão de um terceiro homem envolvido num esquema de possível tráfico de armas de fogo.

O homem de 30 anos foi localizado e preso no município de Diadema na grande São Paulo, também apreendido um veículo que era utilizado no auxílio do transporte das armas de fogo, e outros objetos. Durante as investigações a Polícia Civil apurou que tais armas possivelmente seriam destinadas ao crime organizado, especificadamente uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, e que tais armas possivelmente seriam oriundas do país vizinho Paraguai.

Quanto as armas , as mesmas foram apreendidas no início do ano, e então a Polícia Civil por intermédio da DIG de Itapeva assumiu as investigações e logrou êxito em tal identificação e prisão! Referente ao homem, o mesmo permanecerá preso preventivamente e à disposição da Justiça.

Todo o trabalho somente foi realizado com o pleno apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público do município de Buri.