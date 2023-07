Na manhã desta quarta-feira (05), a Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG deflagrou a terceira fase da Operação Carga Pesada.

Diante de investigações que apontaram que os envolvidos furtavam e desviavam cargas provenientes do Porto de Santos e revendiam para receptadores em diversos pontos do estado.

Ao longo das três fases da operação aproximadamente vinte pessoas foram presas.

Nas diligências realizadas na data de hoje, mais quatro integrantes da organização criminosa foram presos, sendo dois deles nas cidades Cubatão e um na cidade de São Paulo, na região de Itaquera.

Outro envolvido foi preso na cidade de Itaberá, local onde as investigações se iniciaram. Também foram apreendidos diversos objetos, entre aparelhos de telefonia celular e documentos. Além dos presos, outras pessoas foram conduzidas até o Palácio da Polícia de Santos para prestar esclarecimentos.

Na fase de cumprimento dos mandados judiciais a DIG de Itapeva contou com o apoio operacional das delegacias Itaberá, Avaré, Capão Boniro, Buri, Cubatão, bem como do GOE-DEIC de Santos, GOE-DEIC de Sorocaba e do GER-DOPE