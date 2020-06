Polícia Civil de Itapeva prende integrante de quadrilha que rouba defensivos agrícolas

Na madrugada desta quarta-feira (17), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG de Itapeva juntamente com policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, após intensas investigações conseguiram identificar e prender um homem suspeito de integrar uma quadrilhas especializada em furtos e roubos a empresas revendedoras de defensivos agrícolas.

Durante as investigações foram esclarecidos diversos crimes ocorridos nas cidades de Capão Bonito e Itaberá, além de outras cidades situadas no estado de Minas Gerais.

No momento que a operação policial era realizada nesta madrugada, foram apreendidos um caminhão e um automóvel utilizados pelos criminosos. Também foi recuperado um furgão e parte da carga subtraída da empresa que foi furtada nesta mesma madrugada. Em acompanhamento realizado pelos policiais ao caminhão em fuga, referido veículo capotou na rodovia que liga Lindóia a Itapira.

Os policiais civis também contaram com o apoio dos agentes da GCM e PM de Lindóia. O indivíduo foi preso, os veículos e os bens recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia do Município de Socorro.