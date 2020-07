Polícia Civil de Itapeva prende golpistas

Na tarde desta terça-feira (30), após receberem informações de que estelionatários estariam praticando o crime conhecido por “golpe do cartão clonado” em Itapeva, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva-DIG imediatamente iniciaram diligências no sentido de captura-los.

Dois homens residentes na cidade de São Paulo foram presos na posse de quatro máquinas de cartão, além do valor de R$ 600,00 sacado minutos antes, da conta de uma das vítimas.

Os detidos estavam hospedados em um quarto de hotel e tentaram jogar as máquinas pela janela no momento da chegada dos policiais civis.

Na diligência também foi apreendido um veículo Renault Logan, utilizado pelos autores.

Segundo informações da polícia civil os criminosos chegaram a fazer compras no valor de quase R$ 6.000,00 utilizando o cartão de uma das vítimas.

A polícia civil adverte que golpes dessa espécie são cada vez mais comuns na cidade de Itapeva, e alerta à população para que jamais forneça dados pessoais e bancários, sequer entregue seus cartões bancários, para pessoas estranhas que se prontifiquem a retirá-los nas residências.