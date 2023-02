Na casa onde o homem foi encontrado os policiais ainda localizaram drogas e dinheiro oriundos do tráfico de drogas.

Na manhã de sexta-feira (10), Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG de Itapeva, prenderam um foragido da Justiça que não retornou da saída temporária.

De acordo com os policiais, foi dado cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, após informações de que em um determinado local em Itapeva, estaria um foragido que não retornou na “saídinha” e que o mesmo estaria de posse de arma de fogo.

Ao chegarem na residência do indivíduo de 33 anos de idade, encontraram o procurado dentro do guarda roupas do quarto, bem como foram localizados 2 tabletes de “crack”, totalizando 69,24 gramas, além de 938 eppendorfs vazios e R$ 3.700,00 em diversas notas de baixo valor. Também foram apreendidos comprovantes bancários e anotações que estavam junto ao dinheiro. Ele assumiu que o entorpecente, valores e demais objetos apreendidos eram seus.

Consultado sistema policial, constou que o sujeito se encontrava foragido desde o mês julho de 2.022, além de um mandado de prisão por condenação mais recente.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial onde a Autoridade de Polícia Judiciária retificou a voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.