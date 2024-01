O acusado é exemplo da impunidade do sistema judicial brasileiro, cometeu estupro em 2017 e permaneceu livre cometendo crime da mesma natureza anos depois e sendo investigado por homicídio em 2021.

Na tarde desta terça-feira (02), a Polícia Civil de Itapeva, através da Delegacia de Investigações Gerais – DIG, prendeu o advogado Eduardo de Freitas Santos, de 54 anos.

Eduardo é acusado de estuprar o próprio neto de apenas dois anos de idade, fato ocorrido na cidade de Itapeva/SP. O crime de estupro contra vulnerável levou a instauração de inquérito policial junto a Delegacia de Defesa da Mulher de Itapeva, de onde partiu o pedido de prisão preventiva do advogado.

Conforme informações da Polícia Civil, o acusado estava foragido desde julho de 2023, quando foi expedido o mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva. Conforme o boletim de ocorrência por estupro de vulnerável registrado em Itapeva, o crime teria ocorrido em 10 de julho. Ainda de acordo com o documento, após o suspeito ter ficado sozinho com a criança, que tem apenas dois anos e 10 meses e é parente de Eduardo, os pais notaram uma mudança no comportamento do menino. Logo que foi deixada em casa, a vítima relatou o abuso à família.

Após a expedição da ordem judicial, os agentes da DIG de Itapeva começaram a monitorar a rotina de Eduardo, que passou a se esconder em endereços situados no litoral paulista, mais precisamente nas imediações da Baixada Santista.

Diversas diligências foram realizadas no intuito de localizar o esconderijo de Eduardo, inclusive mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços apontados na investigação no mês de novembro de 2023, porém o investigado não foi localizado naquela oportunidade.

Na data de hoje, os policiais obtiveram informações de que o procurado estava em um dos endereços apontados durante a investigação, situado na cidade no município de Praia Grande, para onde se deslocaram e conseguiram capturar Eduardo.

Advogado já era investigado e preso por outro crime, mas foi liberado pelas brechas do sistema judiciário brasileiro.

O advogado também é investigado pela morte da jovem Anna Carolina Pascuin Nicoletti, de 24 anos, fato ocorrido em novembro de 2021, na cidade de Sorocaba/SP.

Anna Carolina que foi enteada de Eduardo, foi morta dentro do seu apartamento com um tiro na cabeça. Segundo informações da Polícia ela já havia solicitado medida protetiva contra o padrasto, em razão de ameaças de perseguições, semanas antes de ser assassinada.

Eduardo também já havia sido preso em 2017, após ser investigado por estuprar e divulgar vídeos íntimos de uma adolescente na internet.

Mesmo após esses dois crimes, o advogado foi liberado e assim cometendo o crime de estupro do próprio neto.

O advogado foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Praia Grande, onde permanece preso à disposição da Justiça.