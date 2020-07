Polícia Civil de Itapeva orienta população sobre golpe recorrente no município

A Polícia Civil de Itapeva divulgou uma nota onde orienta a população sobre o golpe do cartão clonado, a nota veio após inúmeros casos deste golpe ser registrado no município. Confira:

Golpe do Cartão Clonado – Como o bandido age:

Um estelionatário liga para a vítima e questiona se ela fez determinada compra com o cartão ou emprestou para uma determinada pessoa que está em outra cidade, sem ser a da vítima. Após resposta negativa da vítima, o bandido pede que ela desligue o telefone e ligue para o 0800 que consta no verso do cartão. O que está vítima não percebe, é que ela não desligou o telefone e o estelionatário continuou segurando a ligação. Após a vítima discar o 0800, o estelionatário coloca uma gravação como se fosse uma instituição bancária. A vítima, acreditando que está falando com uma funcionária da operadora do cartão, fornece seus dados pessoais como nome, data de nascimento, RG, CPF, senha alfanumérica, telefone, endereço. Ao final, o bandido diz que um policial ou funcionário do banco passará para coletar o cartão clonado, fornece o número de matrícula da pessoa que buscará. O estelionatário ainda informa para a vítima que o cartão foi cancelado e que este deverá ser entregue dentro de um envelope endereçado ao banco ou à polícia (perícia) quando for entregue ao (falso) policial/funcionário do banco. Com este cartão em mãos e todas as informações da vítima, o bandido que recolheu o cartão realiza saques e transferências bancárias, e compras em lojas físicas, bem como utiliza o cartão em maquininhas que estão em poder dos bandidos. Estas maquininhas são de lojas de todos os estados da federação.

Orientação: Quando receber ligação de qualquer loja ou instituição financeiro dizendo que seu cartão foi clonado e que estão realizando compras, VÁ IMEDIATAMENTE ATÉ SUA AGÊNCIA BANCÁRIA E CONVERSE PESSOALMENTE COM SEU GERENTE. No caso de dificuldade para se locomover, peça auxílio para um familiar. JAMAIS entregue seu cartão a alguém, mesmo que você acredite que ele esteja cancelado (ou cortado). Saiba que nem o banco, nem a polícia precisam de seu cartão para investigar.

A Polícia Civil adverte que inúmeros casos já ocorreram na cidade de Itapeva, sendo que nos últimos meses seis pessoas foram presas em flagrante praticando essa modalidade de delito.