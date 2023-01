Na manhã de quarta-feira (25), a Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG deflagrou mais uma etapa da operação “Rio Verde” que investiga organização criminosa especializada em furto e receptação de maquinas agrícolas na região de Itapeva.

Ao todo os policiais civis prenderem três pessoas, sendo que uma delas foi encontrada em uma propriedade rural nas proximidades da fronteira com o Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Além das prisões, também foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão onde documento, aparelhos celulares e um veículo de interesse para a investigação foram apreendidos.

Durante as diligências realizadas no Estado do Paraná os agentes tiveram o apoio do DENARC de Foz do Iguaçu.

Diligências também foram realizadas na cidade de Tatuí, com o apoio de policiais civis da DIG de Itapetininga.

Os presos foram encaminhados para audiência de custódia e encontram-se a disposição da justiça.

Relembre o caso:

Durante as investigações ficou comprovado que o grupo criminoso atuava nas cidades de Itapeva, Itaberá, Avaré, Botucatu e Sorocaba, de onde subtraiam os maquinários, adulteravam os sinais identificadores e posteriormente revendiam em outros estados da federação.

Quanto a forma de atuação, restou-se evidenciado que os criminosos realizavam um levantamento prévio da propriedade rural e posteriormente retornavam com caminhões guincho e pranchas para consumar a delito.

A primeira fase da operação ocorreu em setembro de 2022, quando 13 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em furtos.

Já na segunda fase da operação foi possível identificar os destinos dos maquinários furtados, bem como os responsáveis pela receptação e comercialização ilícita dos tratores, ocasião em que diligências foram realizadas das cidades de Capanema, Missal e São Miguel do Iguaçu (PR), onde vários maquinários foram encontrados com as plaquetas de identificação adulteradas.

No total, seis máquinas agrícolas avaliadas em mais de três milhões de reais foram recuperadas e devolvidas aos legítimos proprietários.