Na tarde desta quarta-feira, dia 06 de abril, Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, com apoio de Policias da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e de Guardas Civis Municipais, lograram êxito na apreensão de drogas.

De acordo com os investigadores, os mesmos abordaram um veículo vindo de Itapetininga, o qual chegava a Itapeva pela Rodovia Francisco Alves Negrão, sendo conduzido por um adolescente de 16 anos. No carro os policiais encontraram 1 tablete de cocaína pura, pesando um quilo e avaliado em R$ 25 mil, o qual o adolescente informou ter sido pago para transportar, o chamado “mula”.



O menor de idade foi encaminhado à Delegacia, onde a autoridade registrou o delito, apreendeu a droga e o veículo. O adolescente ficou apreendido aguardando a custódia da Justiça.