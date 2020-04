Polícia Civil apreende mais de 900 porções de drogas em Itaberá

Policiais Civis realizaram uma investigação onde obtiveram a informação que um indivíduo viria de São Paulo trazendo consigo drogas para a cidade de Itaberá.

Na tarde desta quinta-feira (09), os Policias de Itaberá com o apoio da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, realizaram uma operação na rodovia e por volta das 17h40 abordaram um carro vinculado ao aplicativo Uber, no qual havia um passageiro que trazia consigo 948 porções de cocaína 505 gramas de crack.

O indivíduo que é de São Paulo ficou em silêncio ao ser questionado e recebeu voz de prisão em flagrante.

Os policiais civis lembram a população que o crime do tráfico pode ser denunciado através do Whatsapp, através do seguinte número (15)99755-5136 e a denúncia fica em sigilo.