Na tarde de quarta-feira (05), a Polícia Civil de Itapeva, através da DISE- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes realizou a apreensão de uma grande quantidade de drogas na Vila Mariana.

De acordo com os policiais da DISE, após investigações sobre o tráfico de drogas no local, a Justiça concedeu um Mandado de Busca e Apreensão. Com o apoio da Guarda Civil Municipal de Itapeva os policiais foram até o local para dar cumprimento a mandado. O local de acordo com os policiais é de difícil acesso e já foi alvo de outras prisões nos últimos dois anos.



No momento em que conseguiram acesso ao local, os policiais visualizaram o suspeito fugindo pelos telhados das casas vizinhas com as drogas. Enquanto alguns policiais saíram pelas ruas para tentar encontrar o traficante, outros foram atrás do homem pelos telhados também. No momento em que realizava uma perseguição um dos policiais acabou caindo de um telhado e sofreu fratura exposta na perna, necessitando passar por cirurgia.

Parte da droga acabou sendo apreendida pelos policiais que ficaram ainda algumas horas procurando pelo fugitivo que acabou se escondendo e não foi encontrado.

No total foram aprendidos drogas como maconha, cocaína e crack. Confira a apreensão:

– 12 Porções de maconha pesando 543 gramas;

– 86 porções de maconha pesando 100 gramas;

– 21 porções de maconha pesando 85 gramas;

– 532 eppendorfs com cocaina pesando 370 gramas;

– 08 porções de crack pesando 173 gramas;

– 03 balanças de precisão;

– embalagens vazias;

– 126 reais em dinheiro.