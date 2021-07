Polícia Ambiental realiza atividades de conscientização com a comunidade

O Dia de Proteção às Florestas é comemorado anualmente, em 17 de julho, data que também marca o “Dia do Curupira”, cujo personagem personifica misticamente o protetor das Florestas contra degradadores criminosos.

Atacar as Florestas significa atentar contra a vida do ser humano, visto que destrói fontes de água doce e com elas, tanto a fauna quanto a flora são afetadas.

O desflorestamento fragiliza o solo, expondo-o à erosão, e também leva ao aumento da temperatura, além de outras consequências negativas. Assim, também sofrem os animais silvestres, pois muitos dependem das florestas para assegurar sua sobrevivência.

Visando isso, na data de hoje (16) a Polícia Ambiental realizou e seguirá no dia 17 de Julho com a “Operação Curupira”, para conscientizar a população quanto a necessidade da preservação do Meio Ambiente, por meio de atividades de educação ambiental, plantio de mudas, entre outras.