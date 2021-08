Polícia Ambiental prende indivíduo por posse de arma de fogo

No sábado (28), uma equipe de policiais militares ambientais, deslocaram até o bairro Braganceiro para atendimento de ocorrência de caça ilegal, porém, neste local nada de irregular foi constatado.

Durante patrulhamento preventivo foi percebido pela equipe vários cães americanos, normalmente utilizados para prática de caça, em uma propriedade.

A equipe fez contato com o proprietário dos cães, que após ser questionado sobre a prática de caça, negou o fato, mas confessou a equipe ter uma espingarda, indicando o local onde estava guardada.

Os policiais então localizaram 01 espingarda calibre 32, 05 cartuchos calibre 32, 03 cartuchos deflagrados, 01 frasco de pólvora, 01 frasco de chumbo e 01 frasco de espoleta.

Questionado sobre alguma autorização ou registro para ter a arma, o indivíduo respondeu que não tinha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado e apresentado no plantão policial de Itapeva juntamente com os objetos, onde foi elaborado boletim de ocorrência de posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, arbitrando fiança no valor de um salário mínimo, que foi honrada sendo o indiciado ouvido e liberado em seguida.