Polícia Ambiental prende homens por por ilegal de arma de fogo

Na madrugada deste domingo (21), a Polícia Militar Ambiental prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo e desobediência na zona rural de Itaberá.

De acordo com os policiais, ao realizar uma operação pelo bairro Lagoa Bonita um das equipes se deparou com uma caminhonete Hilux que não obedeceu os sinais de parada dado pelos policiais.

Por aproximadamente 15 quilômetros os policiais fizeram o acompanhamento do veículo e após comunicarem as demais equipes da PM Ambiental conseguiram abordar os fugitivos devido a um cerco feito pelos policiais.

Na vistoria feita nos veículos e nos indivíduos nada de ilícito foi encontrado, mas em conversas com um dos homens os policiais descobriram que durante a fuga os eles dispensaram uma espingarda e diversas munições em uma lavoura de milho. Ao realizar buscas pelo local os policiais encontraram o material dispensado.

Diante dos fatos os indivíduos foram encaminhados ao Plantão Policial onde foi elaborado boletim de ocorrência.