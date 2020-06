Polícia Ambiental prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Nova Campina

A Polícia Militar Ambiental de Itapeva prendeu na tarde de terça-feira (16), um homem por Posse Ilegal de Arma de Forgo em uma área rural de Nova Campina.

De acordo com os policiais, após receberem informações de que indivíduos estariam praticando caça no Bairro do Cedro, uma equipe da Polícia Ambiental deslocu-se para o local indicado onde em contato com o arrendatário do imóvel denunciado questionaram se o mesmo possuía armas de fogo em sua residência, apesar de negar possuir armas, o homem não permitiu que os policiais vistoriassem o imóvel.

Enquanto um dos policiais conversava com o indivíduo, outro policial em varredura pelo quintal da propriedade, encontrou uma espingarda calibre 28 desmuniciada e mais 5 cartuchos íntegros do mesmo calibre.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo e encaminhado o mesmo para o Plantão Policial, onde a autoridade responsável determinou fiança de um salário mínimo ao indiciado. A fiança foi paga e o indivíduo responderá pelo crime em liberdade.