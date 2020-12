Polícia Ambiental prende homem por manter ave em cativeiro

Na sexta-feira, dia 4, uma equipe da Polícia Militar Ambiental, em decorrência do atendimento de denúncia pelo bairro Macedo de Baixo, município de Guapiara, encontrou em uma propriedade rural, um curió (Sporophila angolensis), acondicionado em uma gaiola. Em contato com o infrator, informou possuir a ave aproximadamente dois anos.

Diante dos fatos, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 500, com base no artigo 25 parágrafo III, Inciso III da Res. SMA nº 48/14. Ocorrência apresentada na Delegacia Guapiara, onde o Delegado responsável registrou os fatos. Com base na Lei nº 13.052/14, optou pela reintrodução da ave passeriforme em seu habitat natural, o que foi executado pela equipe.

A ave

O Curió é uma ave passeriforme da família Thrupidae, nativa do Brasil, um dos pássaros canoros mais cobiçados e valiosos no país e a mais apreendida no combate ao tráfico de animais silvestres.

Criado em cativeiro, o Curió apresenta-se em torneios de canto. Sua captura em ambiente natural ainda ocorre, haja vista o resistente comércio ilegal.

A Polícia Militar Ambiental tem utilizado da inteligência policial para a identificação dos infratores ambientais e na responsabilização dos mesmos nas esferas administrativas e/ou criminais.