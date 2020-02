Polícia Ambiental liberta 24 pássaros mantidos em cativeiro

Além das aves, foram encontradas armas e drogas na casa do suspeito de cometer crimes ambientais e tráfico de drogas.

A Polícia Militar Ambiental apreendeu neste domingo (09), armas de fogo, drogas e aves mantidas em cativeiro de forma irregular em Itaberá.

Os policiais que realizaram a apreensão informaram que diante de denúncias de que pela Vila Dom Sílvio havia um indivíduo caçando aves para vender, se deslocaram para o local e em contato com a genitora do suspeito foram informados de que o homem não estava na casa, os policiais então pediram autorização para verificar o local e com a autorização da proprietária da residência entram na casa.

Em um quarto os policiais encontraram uma armadilha de caça, 2 alçapões, 23 gaiolas e 24 aves nativas, sendo que 21 eram canários da terra verdadeiros,01 coleirinho, 01 azulão verdadeiro e 01 bicudo. Ainda segundo os policiais todos com água e alimento a disposição.

Ao continuar as buscas os policiais encontraram ainda, 01 espingarda calibre 22 artesanal, 01 espingarda calibre 32 sem numeração e marca aparente, 22 cartuchos calibre 22, marca CBC íntegros, 01 cartucho calibre 32 íntegros, 03 cartuchos calibre 32 deflagrados, 04 cartuchos calibre 36 deflagrados, 02 frascos de pólvora, 01 frasco de chumbo, 01 frasco de espoleta, 01 porção maconha, 01 frasco com cocaína, 285 tubos eppendorf vazios.

Os policiais realizaram ainda buscas pelo suspeito, porém não lograram êxito em encontrá-lo.

Diante dos fatos o material apreendido juntamente com as aves foram apresentados no Plantão Policial de Itapeva e o indivíduo que seria o proprietário dos objetos e mantinha os pássaros em casa responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e por ter aves nativas em cativeiro irregularmente. O homem ainda terá que pagar uma multa no valor de R$ 12 mil por manter as aves em cativeiro.

A Polícia Ambiental informou ainda que foi feito contato com um veterinário que atestou que as aves estavam aptas a serem soltas e após a apresentação da ocorrência elas foram libertadas.