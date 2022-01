Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros resgatam veado dentro de Escola Municipal

Uma equipe da Policia Militar Ambiental e outra do Corpo de Bombeiros foram acionadas para efetuar o resgate de um veado fêmea ainda filhote, conhecido como veado-mateiro-pequeno (Mazama bororo), que ficou preso em um espaço confinado na Escola Municipal Darcy Braatz Muzel, na Vila Taquari.

A equipe de Policiais encontrou o veado que estava bastante estressado e com sérios ferimentos pelo corpo, devido ao esforço físico na tentativa de fuga. Após o resgate a equipe de Policiais Militares Ambientais socorreu o animal até uma clínica médico-veterinário para ser avaliado pelo profissional que fez os procedimentos de curativos e manteve o animal sedado para mais exames e posterior soltura ao seu habitat natural.

Conversamos com o Comandante da Base Operacional da Polícia Militar Ambiental em Itapeva, 1º Sargento PM Américo que nos disse que ultimamente se tornou muito comum a aparição de animais silvestres no perímetro urbano, pois o próprio homem degrada o habitat natural do animal silvestre como o desflorestamento, a poluição, as queimadas e as várias agressões ao meio ambiente, o que têm contribuído para a migração destes para as área antrópicas e sem seu habitat natural o alimento fica escasso levando os animais silvestres a buscar alimentos próximos a centros urbanos.

O Sargento Américo ainda alerta que em casos de animais silvestres surgirem no perímetro urbano em hipótese alguma encurrale, maltrate ou mantenha o animal encarcerado, ligue imediatamente para a Polícia Militar Ambiental através do telefone (15) 3522-0115 ou para o Corpo de Bombeiros no telefone de emergência 193.

Matar, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar ou manter em cativeiro animais silvestres trata-se de crime ambiental previsto na Lei 9.605/98.