Polícia Ambiental detém homem por posse ilegal de arma de fogo

Nesta quinta-feira (15), uma equipe da Polícia Militar Ambiental se deslocou até o Bairro dos Braganceiro, município de Nova Campina, para verificar a veracidade de uma denúncia, que relatava a degradação ambiental em área de preservação permanente.

Durante a fiscalização, os Policiais perceberam vários cães americanos, normalmente utilizados para prática de caça, na propriedade vizinha. Após realizarem o atendimento da degradação, a equipe fez contato com o proprietário dos cães, que após ser questionado sobre a prática de caça, negou qualquer atividade irregular, contudo, no decorrer da fiscalização a equipe localizou:

01 espingarda calibre 32 dois canos marca PSF número B 3478

09 cartuchos calibre 32 marca CBC intactos.

Questionado, o indiciado sobre alguma autorização ou registro para ter a arma, respondeu que não possuía.

Diante dos fatos, foram apresentados no plantão policial de Nova Campina, os dados e indiciado onde foi elaborado o Boletim de ocorrência de Posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, arbitrando fiança ao infrator, a qual foi honrada, assim sendo o mesmo responderá o processo em liberdade.