Polícia Ambiental apreende armas na zona rural

Na tarde desta sexta-feira (07), a Polícia Militar Ambiental apreendeu duas espingardas na zona rural de Itapeva.

De acordo com os policiais, houve uma denúncia de que um indivíduo estaria praticando caça pelo Bairro Cachoeira, próximo a Fazenda Santa Brandina e que o mesmo ameaça moradores do local com uma espingarda.

Os policiais foram até o local e ao se aproximarem do endereço passado viram o indivíduo que correu para dentro de uma mata, os policiais foram atrás, mas não encontraram o suspeito.

Ao realizar buscas ao redor da casa a abarcam encontrando em um plantação de banana duas espingardas e mais munições.

O caso foi apresentado no Plantão Policial e está sob investigação.