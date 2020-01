Polícia acaba com sequestro

Ao averiguar uma denúncia anônima de um possível sequestro e que a vítima estaria sendo mantida em cativeiro no Bairro da Vila Santa Maria, Polícias Civis iniciaram as investigações que terminaram com a prisão de dois criminosos. A investigação se arrastou durante todo o dia e os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado pelos criminosos e após acompanhamento com o apoio do TOR e da Polícia Militar, o veículo foi abordado próximo ao pedágio de Itararé. A vítima foi libertada e os criminosos foram presos e portavam dois revólveres municiados.