Na terça-feira (27), a prefeita de Nova Campina, JosiFortes, acompanhada do secretário de Governo Eliel Cardoso, recebeu em seu gabinete o delegado da Polícia Civil, Dr. Paulo Fonseca. A reunião foi para discutir oscasos de pequenos furtos que vem acontecendo em residências, prédios públicos e comércio local.

De acordo com a chefe do executivo, o objetivo da reunião foi discutir um planejamento estratégico de combate a estes pequenos furtos que vêm ocorrendo constantemente no município. Após falarem sobre as medidas a serem adotas, o delegado orientou a população que tenham mais atenção e cuidado quanto a situações suspeitas, e que as mesmas comuniquem imediatamente aos órgãos de segurança quando perceberem algo estranho em sua residência ou de seus vizinhos.

Já a prefeita por sua vez lembrou que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da última quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, Edição nº 384, a Lei 1182, que dispõe sobre a criação da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, a ser paga aos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Assim os Policiais Militares poderão trabalhar e reforçar o policiamento na cidade durante suas folgas, com isso aumentando o efetivo e coibindo este problema.