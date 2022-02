O Podcast Valle de Deus nasceu da necessidade de se evangelizar em um mundo digital. É a realização do sonho de dois amigos, Marcus Valle e Cristian de Deus, os quais, inspirados pelo Espírito Santo, notaram que a palavra de Deus precisa estar em todos os lugares. “Acreditamos que é necessário levar a palavra especialmente na internet, um ambiente significativamente carente da presença de Deus“, explicaram.

Dentre os objetivos principais do Podcast Valle de Deus estão a evangelização e propagação da Palavra de Deus; a disseminação de bons conteúdos nas redes sociais; e a apresentação ao público em geral, por meio de entrevistas, de pessoas que merecem destaque e espaço para a divulgação de seus projetos.

De acordo com os criadores dos conteúdos, a ideia central é ser um lugar (ou vale) para se encontrarcom Deus diariamente. “O objetivo é que esse encontro seja de uma forma leve e descontraída, pois viver a vida em Deus deve ser agradável“, enfatizaram.

Para encontrar o Podcast Valle de Deus é muitosimples, os conteúdos em áudio estão disponíveis na maior parte das plataformas (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, etc.) e hátambém conteúdos em vídeo no canal do YouTube, além das redes sociais (Instagram, Facebook e TikTok). “Escute o chamado de Deus e venha nos conhecer”.

Acesse as páginas do Valle de Deus:

Spotify:https://open.spotify.com/show/0LkeR9c4ZN84CdqGJKdxn8?si=764df5d262f249cf

Deezer: https://deezer.page.link/Fer4Cq4GfB6fvX4i7

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071140611986

Instagram: https://www.instagram.com/vallededeus/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@podcastvallededeus?lang=pt-BR

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCfjdSrdS6ZUetl6YqmSulA/playlists

Site: http://bit.ly/VALLEDEDEUS