PM recupera carro no Jardim Bonfiglioli

Na manhã deste domingo (26), a Polícia Militar conseguiu recuperar um carro que segundo o seu proprietário estava em posse de outra pessoa indevidamente.

Diante das características do veículo e do possível endereço onde o veículo estava os policiais militares localizaram o automóvel, um VW/Gol, no quintal de uma casa na Rua Edmundo Maluf.

Com autorização da proprietária da residência, os PMs adentraram ao local e em um barraco no fundo do terreno identificaram a acusada do crime de apropriação indébita.

No barraco foram encontrados acessórios para smartphones (películas) sendo a origem desconhecida possivelmente de furto, que segundo a mulher já conhecida nos meios policiais, teria encontrado os objetos jogados num terreno baldio.

Quanto ao carro, a acusada negou a apropriação se contradizendo em suas declarações.

A acusada e o carro foram conduzidos ao Plantão Policial e o automóvel entregue ao seu dono.