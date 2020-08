PM realiza escolta de dois ventiladores pulmonares para Itararé

Nesta quinta-feira (30), equipes de Força Tática de Itapeva/SP e Capão Bonito/SP realizaram a escolta do transporte de dois ventiladores pulmonares destinados à Santa Casa de Itararé.

Os aparelhos serão destinados para integrar as unidades de estabilização, com o intuito de atender pacientes com COVID-19.

A chegada do Ventilador Pulmonar vai contribuir muito para salvar vidas e auxiliar as equipes médicas e de enfermagem que realizam eficazmente seu trabalho no combate a esta doença.