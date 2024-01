Nesta segunda-feira (08), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Ribeirão Branco, receberam informações de um furto já ocorrido. Com os dados e características foi possível localizar a autora e o aparelho celular furtado.

Diante do fato, a mulher foi presa e conduzida ao Plantão Policial, permanecendo recolhida à disposição da Justiça e o aparelho celular foi entregue a vítima.