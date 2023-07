Na madrugada de sábado (08), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito, avistaram um veículo saindo de um posto de combustível, onde sua condutora apresentou bastante nervosismo ao notar a presença da equipe. A mulher foi abordada e contou que havia emprestado o carro de familiares, mas entrou em contradição durante a conversa, e acabou confessando que havia furtado o veículo. Realizada consulta do emplacamento, ainda não constava registro de furto/roubo, e com o apoio das demais equipes policiais, foi localizado o proprietário do veículo, o qual ainda não tinha conhecimento que havia sido subtraído, tendo ocorrido enquanto estava dormindo. Diante dos fatos, a mulher foi presa e conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu recolhida à disposição da Justiça e o veículo restituído ao seu proprietário.