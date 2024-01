Na tarde de terça-feira (16), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior juntamente com o apoio da Polícia Civil do município de Capão Bonito, realizaram monitoramento confirmando a prática ilícita de tráfico de drogas.

No local dois indivíduos foram flagrados comercializando drogas na praça. Foi R ealizada a abordagem, onde foram localizadas 2 mudas de maconha, 1 pedra bruta de crack, 55 porções fracionadas de crack, 1 porção bruta de maconha, 8 porções fracionadas de maconha, 1 porção a granel de cocaína e R$ 140 em cédulas diversas.

Diante do fato, o homem foi preso e o menor apreendido, ambos conduzidos ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça.