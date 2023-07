Policiais Militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior foram informados sobre uma ação de tráfico de drogas pelo município de Buri, na quarta-feira (12). Com apoio das demais equipes policiais foi realizada a abordagem em dois indivíduos e durante busca pessoal foram localizados 0,135 kg de maconha, 0,004 kg de crack, 0,009 de cocaína e a quantia de R$ 43,75 em espécie. Durante buscas ao local foram localizadas mais 71 porções de maconha escondidas embaixo de uma lajota.

Diante dos fatos, os indivíduos foram presos e conduzidos ao Plantão Policial, onde um indivíduo permaneceu recolhido à disposição da Justiça e outro liberado para sua genitora.