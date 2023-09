Na terça-feira (12), Policiais Militares da Força Tática do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito, visualizaram um veículo que ao perceber a presença da viatura tentou empreender fuga. Realizada a abordagem e em busca pessoal foi localizado com o condutor 0,011 Kg de cocaína e a quantia de R$ 20,00 em espécie e com o passageiro foi encontrado uma pedra bruta de crack (0,032 Kg) e a quantia de R$ 30,00 em espécie.

Ao realizar a busca veicular, foi localizada no assoalho uma caixinha de papelão contendo 46 pedras de crack (0,003 Kg) e a quantia de R$ 649,95 em notas diversas e moedas.

Diante dos fatos, os indivíduos foram presos e conduzidos ao Plantão Policial, permanecendo recolhidos à disposição da Justiça.