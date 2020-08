PM prende dois homens por furto de aproximadamente 200 mil reais em lotérica

Na noite deste sábado (08), a Polícia Militar de Itapeva deparou -se com o gerente de uma casa lotérica informando que indivíduos haviam adentrado no estabelecimento.

De acordo com as informações o gerente recebeu o chamado de que o alarme do local havia sido disparado e assim os policiais deslocaram -se para o local.

Na lotérica os PMs encontraram o portão lateral aberto e uma janela arrombada. Diante da situação foram feitas diligências pelas imediações do estabelecimento e localizado dois ladrões no telhado de um comércio vizinho a lotérica.

Os policiais conseguiram abordar os indivíduos e com eles foram localizados cerca de R$ 200mil reais em dinheiro e cheques, produto do furto.

Os homens foram encaminhados ao Plantão Policial onde permaneceram a disposição da Justiça.