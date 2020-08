PM prende condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro em Itararé

Um homem foi preso no início desta noite pela Polícia Militar de Itararé por condenação judicial pelo crime do artigo 213 do Código Penal Brasileiro (estupro). A sentença do processo de 2015 impôs a pena de vinte e dois anos e seis meses no regime de pena fechado.

A abordagem e a prisão ocorreram na Rua Brotero de Almeida, Vila Osório, onde o procurado estava com seu veículo, um Gol branco, estacionado no local.

O condenado foi conduzido à Delegacia de onde será transferido para o Sistema Penitenciário.